Госдолг России вырос в 2025 году

Счетная палата сообщила о росте госдолга РФ в январе-сентябре на 2,9 трлн рублей

Государственный долг России вырос в январе-сентябре 2025 года на 2,9 триллиона рублей, до 31,98 триллиона. В оперативном докладе Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета говорится, что указанный показатель увеличился за три квартала на 10,1 процента.

В СП также отметили, что расходы на обслуживание госдолга составили на 1 октября 2,324 триллиона рублей против 2,294 триллиона годом ранее.

Ранее стало известно, что по итогам июля-сентября внешний российский госдолг сократился квартал к кварталу с 14,7 до 14 процентов в отношении к ВВП. Отмечалось, что задолженность в расчете на одного россиянина достигла в результате 2087 долларов, упав с пиковых значений 2013 года (5072 доллара) примерно на три тысячи.

Глава Минфина Антон Силуанов называл преимуществом российской экономики то, что госдолг не должен превышать 20-процентного порога от ВВП, что соответствует среднесрочному прогнозу ведомства.