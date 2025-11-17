Внешний долг России упал

РИА Новости: Внешний долг России по отношению к ВВП упал до 14% в июле-сентябре

По итогам третьего квартала 2025 года внешний госдолг России по отношению к ВВП сократился до 14 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) и Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Для сравнения, в апреле-июне соотношение госдолга к ВВП составляло 14,7 процента. Таким образом, за июль-сентябрь показатель снизился на 0,7 процентного пункта (п.п.). Ниже он падал лишь однажды в современной истории — в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3 процента.

Одновременно с этим снизилась и задолженность в расчете на одного россиянина. К началу октября показатель достиг отметки в 2087 долларов, упав за три месяца на 108 долларов, резюмировали аналитики. На пике показатель достигал 5072 доллара. Столь высокое значение было зафиксировано в 2013 году. За последние 12 лет показатель сократился почти на 3 тысячи долларов, констатировали эксперты.

Несмотря на относительно низкое соотношение госдолга России к ВВП, траты на обслуживание ее долговых обязательств с 2020 по 2024 год выросли втрое. Подобная динамика вкупе с растущими военными затратами создает дополнительную финансовую нагрузку на федеральный бюджет, предупреждали ранее в Счетной палате. Это обстоятельство в обозримом будущем может затруднить борьбу с растущим дефицитом госказны, указали в ведомстве.