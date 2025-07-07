Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 7 июля 2025Экономика

Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга взлетели

Счетная палата: Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга выросли втрое
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

С 2020-го по 2024 год суммарные расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга увеличились втрое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой отчет Счетной палаты (СП).

За отчетный период доля подобных расходов в структуре всех трат госказны выросла на 0,5 процентного пункта (п.п.) и достигла 5,8 процента. Все категории расходов федбюджета в номинальном выражении за это время увеличились в 1,8 раза. Такого рода соотношение свидетельствует о заметно усилении долгового бремени.

Материалы по теме:
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
6 июня 2025
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025

В ведомстве связали подобную динамику в первую очередь со значительными объемами привлечения внутренних заимствований и ростом процентных ставок. По итогам прошлого года расходы государственной казны на обслуживание долга выросли на 35,1 процента в сравнении с показателем за 2023-й и составили примерно 2,3 триллиона рублей. При этом подавляющая часть трат пришлась на обслуживание внешнего долга (92,7 процента), остальная (7,3 процента) ушла на погашение внутренних обязательств, заключили в СП.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили о заметном увеличении внешнего долга России. По итогам первого квартала 2025 года показатель вырос на 14,5 процента, или на 26,7 миллиарда долларов. В результате к началу апреля внешний долг РФ достиг 317,5 миллиарда долларов. В регуляторе связали подобную динамику в том числе с «увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля». Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют дальнейшее усиление долгового бремени. К 2029 году, согласно их оценке, суммарный размер внешних обязательств РФ увеличится с 19,9 до 25,1 процента ВВП.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша проводит спецоперацию на границе с Германией. Что стало причиной напряжения отношений между странами?

    В Раде назвали уткой информацию о замене посла Украины в США

    Бывший начальник уголовного розыска оказался главарем банды российских воров

    Военкор раскрыл детали взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    В Москве еще одну промзону превратят застройку ЖК

    В России заговорили о переделе угольных компаний

    Бывший депутат Рады оценил правдоподобность переезда правительства из Киева

    Кремль ответил Трампу на идею введения пошлин против БРИКС

    Российский миллиардер одарил чиновника «феррари в мире карабинов»

    Политолог предрек назначение нового премьер-министра на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости