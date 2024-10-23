МВФ понизил ожидаемый уровень госдолга России

МВФ: госдолг России составит 19,9 процента от ВВП по итогам 2024 года

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) пересмотрели свой прогноз по уровню госдолга России и ее субъектов в 2024 году. Об этом сообщается в докладе МВФ «Бюджетный вестник».

Эксперты понизили ожидаемый уровень госдолга РФ с прежних 20,8 до 19,9 процента от ВВП по итогам 2024 года. В следующем году, согласно ожиданиям аналитиков, совокупный размер долговых обязательств страны увеличится до 20,4 процента от национального валового продукта, а к 2029-му достигнет 25,1 процента от ВВП.

Предыдущая оценка МВФ подразумевала общий госдолг России в 21,9 процента от ВВП в 2025 году и 24 процента от валового продукта к 2029-му. Речь идет о совокупном размере долговых обязательств правительства РФ и госгарантий. В 2023 году этот показатель составил 14,9 процента от ВВП и оказался на 0,2 процентных пункта выше уровня за 2022-й.

По данным Центробанка (ЦБ), госдолг России по состоянию на 1 октября 2024 года оценивался в 293,4 миллиарда долларов. С января суммарный размер долговых обязательств страны сократился на 24,5 миллиарда. Согласно прогнозу Минфина, к 2027 году госдолг РФ вырастет до 18 процентов от ВВП при безопасном уровне в 20 процентов.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные стран «Большой двадцатки» (G20) сообщило, что в 2024 году Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на душу населения. По итогам января-июня этот показатель в РФ составил 2,76 тысячи долларов. Наименьший госдолг на душу населения среди стран G20 оказался у Индии (1,3 тысячи), а наибольший — у США (104,5 тысячи).