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13:33, 3 августа 2024Экономика

Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на душу населения

РИА Новости: РФ вошла в тройку экономик с наименьшим госдолгом на душу населения

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россия за 2024 год вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения. Об этом свидетельствуют результаты анализа РИА Новости последних данных стран «Большой двадцатки» (G20).

Отмечается, что Россия замыкает тройку с показателем в 2,76 тысяч долларов по итогам первого полугодия. Наименьший госдолг среди стран G20 у Индии — 1,3 тысячи долларов на человека.

Самая большая задолженность зафиксирована в США и составляет 104,5 тысячи долларов на одного жителя. Кроме того, шесть стран, где госдолг выше среднего, относятся к странам «Большой семерки» (G7).

Ранее данные Министерства финансов США показали, что президент США Джо Байден может стать рекордсменом по наращиванию государственного долга страны за один президентский срок. При нем госдолг США увеличился на 7,3 триллиона долларов, перешагнув показатель в 35 триллионов долларов.

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      Семен Александров
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