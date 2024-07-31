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05:26, 31 июля 2024Мир

Госдолг США при Байдене может рекордно вырасти

РИА: Байден может стать рекордсменом по наращиванию госдолга за один срок

Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Джо Байден может стать рекордсменом по наращиванию государственного долга страны за один президентский срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой расчет, основанный на данных министерства финансов США.

При Байдене госдолг США увеличился на 7,3 триллиона долларов, перешагнув показатель в 35 триллионов долларов. В случае сохранения нынешних темпов прироста, госдолг страны при Байдене может вырасти на 8,6 триллионов, превзойдя «достижение» предыдущего президента Дональда Трампа (7,8 триллиона долларов).

Трамп, в свою очередь, побил рекорд Барака Обамы (5,7 триллиона долларов во время первого срока), который также превзошел своего предшественника Джорджа Буша-младшего (3,1 триллиона долларов во время второго срока). Последним президентом, при котором госдолг США уменьшился, был Калвин Кулидж, возглавлявший страну с 1923 по 1929 год.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что госдолг США достиг новой рекордной отметки. Она сопроводила свой пост видеороликом с участием Валерии Новодворской.

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      Артём Верейкин
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