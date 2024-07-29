Госдолг США впервые в истории достиг 35 триллионов долларов

Госдолг США достиг рекордных 35 триллионов долларов

Госдолг США впервые в истории страны достиг отметки в 35 триллионов долларов, об этом следует из данных американского Минфина.

Год назад долг составлял 32,65 триллиона долларов, сообщили в Конгрессе. «Сегодня мы скорбим об очередном сомнительном этапе финансового упадка самой могущественной и процветающей страны в истории», — заявил председатель бюджетного комитета Палаты представителей республиканец Джоди Аррингтон.

Ранее в Международном валютном фонде предупредили, что дальнейший рост госдолга США угрожает как американской, так и мировой экономике. По предварительным прогнозам, к 2032 году государственный долг может превысить 140 процентов ВВП Соединенных Штатов.