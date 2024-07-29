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23:26, 29 июля 2024Мир

Захарова прокомментировала госдолг США видеороликом с Новодворской

Захарова из-за госдолга США назвала западничество для России гротеском

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о том, что госдолг США достиг новой рекордной отметки.

«Финансовое банкротство США в сочетании с декадансом Европы превращают любые разговоры о западничестве как единственной основе российского курса в гротеск», — говорится в сообщении.

Захарова сопроводила свой пост видеороликом с политиком Валерией Новодворской. В нем она говорит о необходимости иметь западническую и антисоветскую позицию для того, чтобы быть президентом.

Ранее Минфин сообщил, что госдолг США впервые в истории страны достиг отметки в 35 триллионов долларов. Председатель бюджетного комитета Палаты представителей республиканец Джоди Аррингтон назвал это «очередным сомнительным этапом финансового упадка самой могущественной и процветающей страны в истории».

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      Сергей Грехов
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