Захарова прокомментировала госдолг США видеороликом с Новодворской

Захарова из-за госдолга США назвала западничество для России гротеском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о том, что госдолг США достиг новой рекордной отметки.

«Финансовое банкротство США в сочетании с декадансом Европы превращают любые разговоры о западничестве как единственной основе российского курса в гротеск», — говорится в сообщении.

Захарова сопроводила свой пост видеороликом с политиком Валерией Новодворской. В нем она говорит о необходимости иметь западническую и антисоветскую позицию для того, чтобы быть президентом.

Ранее Минфин сообщил, что госдолг США впервые в истории страны достиг отметки в 35 триллионов долларов. Председатель бюджетного комитета Палаты представителей республиканец Джоди Аррингтон назвал это «очередным сомнительным этапом финансового упадка самой могущественной и процветающей страны в истории».