Париж отстранился от требующих возврата Россией царских долгов

Париж не может требовать от Москвы выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций. Об этом агентству РИА Новости рассказали в министерстве экономики Франции.

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При этом в ведомстве пояснили, что Франция воздерживается от любых требований к российской стороне по этому вопросу, но не обладает полномочиями, чтобы запретить своим гражданам бороться за возврат своих долгов. «Заключенное между двумя странами соглашение не позволяет лишить французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования. Государство не связано никакими обязательствами перед заемщиками в связи с заключенным соглашением между Францией и Россией. Межгосударственные споры устранены», — заявили в Минфине.

15 января порядка 400 тысяч французских граждан в общей сложности обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов с требованием о возвращении Россией долгов, списанных в 1918 году по указу Владимира Ленина. Речь идет о 15 миллиардах франков (в настоящее время эквивалентно 53 миллиардам евро), которые во второй половине XIX века были инвестированы в российские железнодорожные компании, и не были возвращены.

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