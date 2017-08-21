Россия погасила последний внешний долг СССР

Россия погасила задолженность по обязательствам СССР перед Боснией и Герцеговиной. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила пресс-служба Минфина.

Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором СССР, обязательства перед которым оставались неурегулированными, отмечается в сообщении. 8 августа Россия погасила задолженность единовременным платежом в 125,2 миллиона долларов, отмечает Минфин.

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Госдолг перед Боснией и Герцеговиной возник в связи с признанием Россией ответственности по обязательствам СССР, возникшим во времена торгово-экономического сотрудничества с Социалистической Федеративной Республикой Югославия.

В 2006 году Россия полностью погасила долг СССР перед Парижским клубом в размере 23,7 миллиарда долларов. В 2013-м Москва расплатилась с Чехией (3,6 миллиарда долларов), Черногорией (18 миллионов) и Финляндией (30 миллионов). В 2000 году РФ выплатила царский долг перед Францией, погашения которого Париж ждал более ста лет.

За последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, в частности, простили 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов долларов.