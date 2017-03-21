Россия выплатит последний долг СССР

Россия урегулировала задолженность перед Боснией и Герцеговиной по долгу, возникшему у СССР перед Югославией. Об этом во вторник, 21 марта, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак, передает Rambler News Service. Это был последний долг СССР.

«В результате пересчета сумма обязательств Российской Федерации перед Боснией и Герцеговиной составляет 125,2 миллиона долларов и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления cоглашения в силу», — уточнил Сторчак.

Материалы по теме Деды задолжали Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР

Обязательства Советского Союза перед Югославией составляют 200 миллионов клиринговых долларов (клиринговая валюта — расчетная единица, в которой проводятся операции между странами, заключившими клиринговый договор; договор о расчетах в долларах был подписан Москвой и Белградом в 70-х годах прошлого века). По договору между Россией с Боснией и Герцеговиной один клиринговый доллар равен 0,625 доллара США.

Предполагается, что Москва перечислит 58 процентов долга непосредственно Боснии и Герцеговине, 29 процентов — Сербской Республике, 10 процентов — на нужды органов власти Боснии и Герцеговины, и еще 3 процента — округу Брчко Боснии и Герцеговины.

За последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, в частности, простили 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов долларов.

В 2006 году Россия полностью погасила долг СССР перед Парижским клубом в размере 23,7 миллиарда долларов. В 2013-м Москва расплатилась с Чехией (3,6 миллиарда долларов), Черногорией (18 миллионов) и Финляндией (30 миллионов). В 2000 году РФ выплатила царский долг перед Францией, погашения которого Париж ждал более ста лет.

СССР распался в 1991 году, Югославия — в 2003-м.