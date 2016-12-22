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Россия погасит долг СССР перед Югославией

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Правительство России одобрило проект соглашения о погашении долга СССР перед Югославией размером 125 миллионов долларов. Предполагается, что оно будет подписано между советом министров Боснии и Герцеговины и, соответственно, российским правительством. Документ размещен на официальном портале правовой информации в четверг, 22 декабря.

В тексте соглашения сказано, что обязательства Советского Союза перед Югославией составляют 200 миллионов клиринговых долларов (клиринговая валюта — расчетная единица, в которой проводятся операции между странами, заключившими клиринговый договор; договор о расчетах в долларах был подписан Москвой и Белградом в 70-х годах прошлого века).

По договору между странами один клиринговый доллар равен 0,625 доллара США. Таким образом Россия должна вернуть 125 миллионов долларов.

При этом Москва перечислит 58 процентов непосредственно Боснии и Герцеговине, 29 процентов — Сербской Республике, 10 процентов — на нужды органов власти Боснии и Герцеговины и еще три процента — округу Брчко Боснии и Герцеговины.

За последние 20 лет Москва списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Крупнейшими случаями было прощение долга Кубы (30 миллиардов долларов) и КНДР (11 миллиардов долларов).

В 2006 году Россия полностью погасила долг СССР перед Парижским клубом в размере 23,7 миллиарда долларов. В 2013 году Москва расплатилась с Чехией (3,6 миллиарда долларов), Черногорией (18 миллионов) и Финляндией (30 миллионов). В 2000 году РФ выплатила царский долг перед Францией, погашения которого Париж ждал более ста лет.

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