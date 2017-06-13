Путин рассказал о выплаченных Россией долгах бывших республик СССР перед МВФ

Россия погасила не только свой долг перед Международным валютным фондом (МВФ), но и задолженности всех бывших республик Советского Союза. Об этом президент России Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, сообщает РИА Новости.

В том числе Россия выплатила долг Украины в размере 16 миллиардов долларов, отметил глава государства.

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По его словам, МВФ положительно оценивает денежно-кредитную политику российского Центробанка. «Мы в контакте с госпожой Лагард (Кристин Лагард, глава фонда — прим. «Ленты.ру»), с другими коллегами из МВФ, мы их информируем о том, что мы делаем, слушаем их рекомендации», — сказал президент.

В марте замглавы Минфина Сергей Сторчак заявил, что Россия выплатила последний долг СССР — урегулировала обязательства перед Боснией и Герцеговиной по долгу, возникшему у СССР перед Югославией.

В 2006 году Россия полностью погасила долг СССР перед Парижским клубом в размере 23,7 миллиарда долларов. В 2013-м Москва расплатилась с Чехией (3,6 миллиарда долларов), Черногорией (18 миллионов) и Финляндией (30 миллионов). В 2000 году РФ выплатила царский долг перед Францией, погашения которого Париж ждал более ста лет.

За последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, в частности, простили 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов долларов.

