Французы потребовали от России погасить царские долги

Порядка 400 тысяч французских граждан в общей сложности обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов с требованием о возвращении Россией долгов, списанных в 1918 году по указу Владимира Ленина. Об этом сообщает Radio France Internationale (RFI).

В результате 15 миллиардов франков (в настоящее время эквивалентно 53 миллиардам евро), которые во второй половине XIX века были инвестированы в российские железнодорожные компании, так и не были возвращены. После отказа в выплате долга «сотни тысяч держателей российских облигаций были разорены». В настоящее время возмещения списанной задолженности требуют потомки держателей российских долговых бумаг.

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Как пишет RFI, надежды на погашение долга Россией нет, поскольку в 1997 году Москва заключила с Парижем соглашение, согласно которому российская сторона выплатила в счет закрытия царского долга 330 миллионов евро. Однако держатели долговых бумаг не считают вопрос решенным, поскольку «Россия не объявляла себя банкротом» и «госдолг не имеет срока давности», сказал президент ассоциации Эрик Санитас.

В 2017 году Россия погасила последнюю задолженность по обязательствам СССР, выплатив Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов.

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