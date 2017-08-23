Советский внешний долг выплачен в полном объеме, а единственным государством-кредитором России остается Южная Корея. В отличие от «красного» правительства, объявившего дефолт по царским обязательствам, власти РФ решили аккуратно рассчитаться со всеми — деньги назад получили как британцы, державшие облигации Российской империи, так и Босния с Герцеговиной, оказавшаяся вдруг кредитором СССР. При этом сама Россия продолжает прощать своих должников.

Фантомные боли

Россия перечислила Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов и полностью расплатилась за долги Советского Союза. Ни кредитора (Югославия), ни должника (СССР) уже давно нет на карте мира, но для урегулирования финансовых вопросов несуществующих стран понадобилось почти 25 лет.

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В 1993 году РФ взвалила на себя долговую ношу советского государства, освободив бывшие братские республики от необходимости платить по счетам. Что досталось России в наследство? Примерно 100 миллиардов долларов долгов СССР. В обмен Москва получила контроль над союзными активами и имуществом. Их стоимость оценивалась приблизительно в 150 миллиардов.

На первый взгляд Россия была в плюсе. Но большая часть из этих 150 миллиардов оказалась пустышкой. Так, Советский Союз выдал разным странам кредитов на 110 миллиардов долларов, и РФ как полноправный преемник могла рассчитывать на возвращение денег. Однако почти все должники отказались от обязательств, ссылаясь на плачевное финансовое состояние.

Красное наследие

Но Россия решила погасить кредиты. Большая их часть была накоплена уже в последние годы существования Союза. До 1983 года внешний долг СССР не превышал 5 миллиардов долларов. Экономический кризис, вызванный обвалом цен на нефть, поставил точку в «тучных» брежневских годах. Важно помнить, что Советский Союз был не только крупнейшим продавцом энергоресурсов, но и крупнейшим покупателем зерна и продовольствия. Крах нефтяных котировок привел к тому, что экспортной выручки стало меньше. Следовательно, сузились возможности для покупки зерна.

«На мировом рынке произошло резкое снижение цен на нефть и газ, а в нашем экспорте традиционно был высокий удельный вес энергоносителей. Что было делать? Самое логичное — изменить структуру экспорта. Увы, сделать это достаточно быстро могли лишь самые экономически развитые страны. Наши же промышленные товары были на мировом рынке неконкурентоспособны», — сетовал в те годы глава Совмина СССР Николай Рыжков.

И поэтому пришлось прибегнуть к займам на внешних рынках капитала. В 1984 году внешний долг СССР вырос до 15 миллиардов долларов, то есть сразу в 3 раза. Через 2 года он раздулся до 30 миллиардов, а к 1989-му — до 50 миллиардов долларов. К концу жизни советского государства обязательства Москвы перед зарубежными кредиторами достигли 100 миллиардов долларов.

Президент Югославии Иосип Броз Тито и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (слева направо) Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

В 1987 году Рыжков поставил мрачный диагноз финансовой системе Советского Союза: «Здесь создалось наиболее критическое положение. Страна подошла к двенадцатой пятилетке с тяжелым финансовым наследием. Мы давно уже не сводим концы с концами, живем в долг».

Страна, жившая в долг, распалась, а Россия приняла ее обязательства и успешно их выполнила. Выплата Боснии и Герцеговине 125 миллионов долларов была последним шагом на пути погашения советских долгов. Но конкретно это обязательство, как и часть других, возникли не из-за того, что обвалилась нефть и экономика СССР ослабла. Оно появилось потому, что Советский Союз стал экономическим донором для Восточной Европы.

Парадокс донора

После развала СССР Москва платила по долгам очень аккуратно. Самая большая задолженность (около 45 миллиардов долларов) была перед Парижским клубом — неофициальным объединением богатейших стран планеты, куда входят Великобритания, Германия, Франция, США, Япония и многие другие государства. Именно они кредитовали Союз в годы кризиса, запущенного обвалом нефтяных цен.

В 2006 году Россия сумела погасить долг перед клубом досрочно, что стало одним из следствий и главных успехов политики министра финансов Алексея Кудрина. РФ подняла свой статус и окончательно вошла в круг стран, с которыми можно иметь дело. Итог: прощание с ролью государства-должника, улучшение инвестиционного климата, экономия бюджетных средств на обслуживание большого долга (досрочное погашение позволяет сохранить деньги, которые могли бы быть потрачены на выплаты процентов).

О том, что Россия является очень щепетильным в финансовом отношении государством, свидетельствуют еще два примера. В 1996 году, в очень непростое время, Москва подписала с Парижем договор о выплате долга, возникшего еще в царские времена. Большевики отказывались его гасить. Обоснование у них было простое: международному банковскому капиталу не должны достаться деньги коммунистов. Тем не менее в 2000 году Франция, спокойно ждавшая своего почти век, получила 400 миллионов долларов. Сумма невелика, но сам факт аккуратного отношения к долгам делал честь России.

Похожая история была с Великобританией еще до распада Союза. В 1986 году Михаил Горбачев подписал с Маргарет Тэтчер соглашение об урегулировании госдолга дореволюционной России. Королевство обязалось выплатить своим гражданам, владевшим облигациями Российской империи, компенсацию за счет 5,5 тонны золота Николая II, хранившегося в одном из английских банков.

В целом к 2017 году Россия рассчиталась практически со всеми странами. Деньги вернули таким странам, как Чехия (3,6 миллиарда долларов), Черногория (18 миллионов) и Финляндия (30 миллионов). Из оставшейся от 100 миллиардов долларов суммы часть составляли долги Союза перед восточноевропейскими странами, бывшими союзниками СССР по Организации Варшавского договора и торговыми партнерами по Совету экономической взаимопомощи (СЭВ). Долг перед Югославией, который погашен переводом 125 миллионов долларов Боснии и Герцеговине, как раз попадает в данную категорию.

Очевидно, что для соцлагеря Москва выступала донором, подпитывающим его экономику. Но в итоге СССР оказался должником. Получилось это из-за особой схемы помощи коммунистическим государствам.

Михаил Горбачев и Маргарет Тэтчер Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Как известно, задолженность СССР перед странами Запада формировалась во вполне реальных долларах, франках и марках. Но в отношении социалистического лагеря все было по-другому. Существовал так называемый клиринговый доллар. Именно в нем рассчитывался объем помощи. Очень часто союзники Москвы получали не кредиты, а товары. Применялся бартерный обмен (например, оружие на товары народного потребления), измерявшийся в клиринговых валютах. Из политических соображений стоимость товаров для нуждающихся государств Восточной Европы занижалась, а для Советского Союза — завышалась.

В итоге возник парадокс. СССР, государство-донор, оказался должен многим восточноевропейским странам — то есть объем их торговых поставок (выраженный в деньгах) в Союз в каждом отдельном случае был выше, чем экспорт СССР в эти страны. В реальности, разумеется, столь серьезного дефицита торгового баланса (разницы между проданными и купленными товарами) со странами соцлагеря не было.

Именно с таким парадоксальным долгом, когда тот, кому помогали, вдруг превратился в кредитора, и разобралась сейчас Россия, отправив более 125 миллионов долларов Боснии и Герцеговине.

Всем все прощается

Итак, 100 миллиардов долларов России досталось в виде тяжелого наследства, долгов. Но, согласившись на погашение займов, Москва получала и бонус — союзные активы, имущество и право рассчитывать на добросовестность должников СССР. Все вместе это оценивалось в 150 миллиардов долларов. Тем не менее, платя по своим счетам, Россия много раз прощала долги.

Если брать относительно крупные кредиты (свыше миллиарда долларов), то получится, что за последние 20 лет Москва списала более 140 миллиардов долларов — это были самые разнообразные займы, они выдавались на поддержку экономики, на покупку продовольствия, оборудования, вооружений и так далее.

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Даже в очень трудные времена кризисов РФ освобождала должников от ответственности. Правда, дело здесь не в бесконечном милосердии, а в здравом смысле — как оказалось, из таких должников просто невозможно вытрясти деньги, платить им было нечем. К примеру, в 1996 году Анголе разрешили не возвращать 3,5 миллиарда долларов. В том же 96-м Москва решила вернуть Парижу заем столетней давности. А в 1998-м Россия сама объявила дефолт. Через год после дефолта под кредитную амнистию попала целая группа африканских стран (Танзания, Мали, Мадагаскар, Мозамбик и другие), им списали 14 миллиардов долларов.

В 2000 году от большей части долга (9,5 миллиарда из 11 миллиардов долларов) освободили Вьетнам, в 2001-м — Эфиопию (3,8 из 4,8 миллиарда; оставшийся миллиард списали в 2005 году). В 2003-м РФ простила 11-миллиардный долг Монголии. В 2004-м Москва поддержала Ирак и списала почти 10 миллиардов долларов. В феврале 2008 года Ираку разрешили не платить еще 12 миллиардов.

Наибольшую щедрость проявили в отношении КНДР (11 миллиардов долларов) и Кубы (более 30 миллиардов). Это были самые крупные куски советского «пирога», вынужденно отправленные в утиль.