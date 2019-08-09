Во Франции вспомнили о российских займах царских времен

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер призвал кабинет министров республики решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен, передает RT.

По словам Веркамера, потомки разоренных владельцев облигаций даже через 100 лет требуют возврата вложенных денег. Речь идет о ценных бумагах, которые Российская империя выдавала во второй половине XIX — начале XX века.

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Впоследствии эти долги были аннулированы советской властью. Однако в 1997 году Россия все же согласилась рассчитаться с долгами Российской империи и заключила с Францией договор.

Тем не менее, по словам депутата, в большинстве случаев произведенные выплаты не удовлетворили французов. «Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить 400 миллионов долларов, держатели облигаций остаются потерпевшими», — заявил Веркамер. Примечательно, что даже заключенный международный договор оставляет за французами право все равно требовать компенсаций.

Депутат утверждает, что к нему регулярно обращаются потомки потерпевших в те времена бизнесменов и просят как-то посодействовать решению этого вопроса, а именно заставить правительство Франции принять решения для «уплаты кредиторской задолженности». Эксперты телеканала утверждают, что требовать погашения старых долгов от России французы уже не имеют права, так как страны заключили мировое соглашение на государственном уровне, разбирательства теперь лежат на французском правительстве.

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