Желание Франции вернуть царские долги России сочли попыткой наживы

В Госдуме отреагировали на требование депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера вернуть владельцам облигаций царской России аннулированные советской властью долги. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что держатели таких бумаг таким образом хотят решить свои материальные проблемы. «Может быть у граждан, которые предъявляют претензии, сейчас не самая лучшая жизненная ситуация, и они решили как-то этим воспользоваться», — сказала она.

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Одновременно Журова указала на необходимость проанализировать советские и российские документы, чтобы установить, насколько обоснованы требования французской стороны. «Не помню, чтобы Россия принимала на себя обязательства Российской империи. То, что Российская Федерация приняла на себя часть обязательств Советского Союза, — это есть, и мы их исполняем», — подчеркнула она.

Ранее в пятницу, 9 августа, Веркамер призвал правительство страны решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен. По его словам, потомки разоренных владельцев облигаций и через сто лет требуют возврата вложенных денег. Речь идет о ценных бумагах, выданных Российской империей во второй половине XIX — начале XX века.

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