На Западе снова поверили в Россию

Немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB-, однако изменило прогноз по нему с негативного на позитивный. Причиной стали сомнения агентства в том, что возможные санкции в отношении российского госдолга будут эффективными. Об этом говорится в обзоре агентства.

По мнению агентства, в перспективе 12-18 месяцев рейтинг России может повыситься, если она продолжит осмотрительную бюджетную политику, а потенциальный рост экономики увеличится в результате структурных реформ.

Материалы по теме Нагнали на повороте Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla

Scope Ratings также отмечают, что главными преимуществами России на данный момент являются качество государственных финансов и устойчивость к внешним рискам. Так, публичный госдолг по итогам 2018 года составил 14 процентов ВВП, отмечает агентство со ссылкой на данные Международного валютного фонда. К 2024 году прогнозируется его увеличение только до 16,4 процента. Это ниже консервативного порога, установленного российским правительством на уровне 20 процентов.

На конец 2018 года госдолг России за вычетом бюджетных остатков на счетах и активов Фонда национального благосостояния был менее одного процента от ВВП, что является одним из самых низких уровней среди стран, рейтинг которых оценивает этого агентство. Эксперты также подчеркнули невысокие валютные риски для госдолга, поскольку около 75 процентов общего долга номинировано в рублях.

В документе также отмечается приверженность России новому бюджетному правилу, согласно которому сверхдоходы от нефти при стоимости барреля выше 40 долларов направляются в Фонд национального благосостояния, качественное администрирование налоговых сборов и снижение пенсионных расходов благодаря повышению пенсионного возраста и увеличению НДС в 2019 году с 18 до 20 процентов.

Между тем ключевыми негативными факторами для России аналитики назвали низкий потенциал экономического роста, проблемы с госуправлением, геополитическую напряженность из-за Украины и риск усиления санкций в связи с этим. Последнее, в частности, не позволяет российским компаниям получить доступ к мировым рынкам капитала, говорится в обзоре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!