На Западе похвалили Россию за «продвинутые» банковские услуги

Россия является лидером СНГ в цифровизации банковских услуг. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Moody's. Как отмечает ТАСС, Россия смогла занять высокую позицию за счет активного роста использования смартфонов и банковских онлайн-услуг.

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В частности, в России люди чаще, чем в других странах СНГ, пользуются кредитными и дебетовыми картами. Причиной этого стала более широкая доступность платежных терминалов в точках продаж и большая уверенностью в национальной валюте, отмечает агентство. Там ожидают, что Россия со временем сохранит лидерские позиции.

В Moody's отметили, что в целом в странах СНГ глубина проникновения банковских онлайн-услуг соответствует среднему мировому уровню.

Ранее компания Deloitte Digital, входящая в состав консалтинговой компании Deloitte, отмечала в своем докладе, что Россия входит в пятерку стран с наиболее развитой цифровизацией банковских услуг. Всего в списке компании фигурировало 38 государства Европы, Ближнего Востока и Африки.

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