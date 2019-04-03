Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона

Банк России прорабатывает идею использования системы быстрых платежей для перевода зарплат. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает РИА Новости.

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По мнению зампреда ЦБ, дать возможность физическим лицам вне зависимости от работодателя получать зарплату на счет в тот банк, в который он хочет, является правильной идеей. «Поэтому мы сейчас рассматриваем в системе быстрых платежей создание такой функции, как перевод физлицу по телефону денежных средств на любой счет, который он хотел бы использовать по своим зарплатным зачислениям», — сказала Скоробогатова. Однако она назвала «абсолютно неумной идеей» предложение создавать единый зарплатный реестр.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в январе 2019 года. Она сделала доступной услугу перевода денег на счета других банков по номеру телефона. С момента начала работы к системе подключились 12 банков и еще 100 подали заявки. В январе главы Альфа-банка и Тинькофф Банка пожаловались Госдуме на монополию банков с госучастием в сегменте зарплатных проектов. Они предложили создать единый расчетный центр, который станет переводить зарплаты на карты кредитных учреждений, выбранных самими гражданам. Однако инициативу раскритиковала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что работодатель всегда сможет убедить работника пользоваться услугами того банка, который удобен компании. То есть реализация инициативы в итоге может снять ограничения только номинально.

Трудовой кодекс России уже предусматривает право работника получать зарплату на счет в банке по своему выбору, а не на выбранный работодателем в рамках зарплатного проекта. Однако в 2018 году Роструд зафиксировал более восьми тысяч таких нарушений. Ранее правительство внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает административную ответственность для работодателя за отказ изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника.

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