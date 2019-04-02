В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.

По словам замглавы ведомства Андрея Кашеварова, сейчас при выборе банка для зарплатных проектов одним из основных критериев является наличие у кредитной организации широкой банкоматной сети. Отмена комиссий позволит работодателям «более спокойно выбирать банки для обслуживания», считает он.

По сути закон об отмене «зарплатного рабства» был принят еще в 2014 году. Тогда президент Владимир Путин подписал документ, который позволил сотрудникам самим выбирать, в какой банк будут переводить их зарплату. Ранее это решал работодатель.

Тем не менее принятый закон так и не решил проблему. Об этом ранее заявлял зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин. По его словам, подавляющее большинство работников все еще привязано к зарплатному банку, и, как правило, это банки с государственным участием.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что новый законопроект о ликвидации «зарплатного рабства» подготовят уже в 2019 году.

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