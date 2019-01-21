Россияне остались «зарплатными рабами»

Зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин заявил, что закон об отмене «зарплатного рабства», который был принят в 2014 году, так и не решил эту проблему. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Приходится констатировать, что "зарплатное рабство" до сих пор есть, и подавляющее большинство работников все еще привязано к зарплатному банку, и, как правило, это банки с государственным участием», — подчеркнул Сенин.

По его словам, на сегодняшний день сложился предельно монополизированный рынок, где аккумулируются не только деньги граждан, но и информация об их финансовом поведении, предпочтениях и приобретении финансовых продуктов.

Кардинальным решением проблемы могло бы стать внедрение единой системы выплаты заработной платы, основанной на централизованном зарплатном реестре, считает Сенин.

Он также предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Банку России выпустить совместное письмо или рекомендации для рынка, где были бы определены четкие требования к зарплатным проектам и порядку заключения соответствующих договоров между банком и работодателем.

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал закон, наделяющий работников правом выбора банка, в котором будет находиться их зарплата. Ранее данный вопрос находился в компетенции работодателя.

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