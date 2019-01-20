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Уровень потребления в России вернулся к докризисному

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Уровень потребления в России вернулся на уровень докризисного 2014 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования центра «Ромир».

По результатам опроса выяснилось, что граждане стали больше, чем годом ранее тратить на ремонт, покупать новую мебель и ювелирные украшения. Кроме того, россияне не экономили на крупных покупках. Вдвое — с 10 до 21 процента — увеличилось число тех, кто потратил много денег на отдых, такой же рост зафиксирован для трат на медицинские услуги.

Число тех, кто позволил себе новый автомобиль, сократилось: с 4 до 3 процентов. Исследователи предположили, что автомобилисты предпочли потратиться на ремонт уже имеющихся машин.

Исследователи подчеркнули, что некоторые респонденты редко планируют крупные покупки заранее или предпочитают не говорить об этом социологам.

В ноябре 2018 года по итогам опроса портала Rabota.ru выяснилось, что большинству россиян (91 процент опрошенных) приходилось экономить на еде. Более четверти граждан тратят на покупку еды более половины своего дохода. Пятая часть россиян отдает за еду от 40 до 50 процентов зарплаты, у такого же процента россиян уходит от 30 до 40 процентов на покупку питания.

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