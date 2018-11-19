Россияне поголовно признались в необходимости экономить на еде

Подавляющее большинство россиян (91 процент опрошенных) заявили, что им приходилось экономить на еде. Об этом стало известно из опроса портала Rabota.ru, передает ТАСС.

Участники опроса назвали продукты, на которых они стали бы экономить в первую очередь, если бы им не хватало денег. Так, почти две трети россиян согласились экономить на морепродуктах, около половины решили воздержаться от покупки сахара, кондитерских изделий и свежих фруктов. 47 процентов россиян отказались бы от покупки мяса.

Опрос также выявил, что более четверти граждан тратят на покупку еды более половины своего дохода. Пятая часть россиян отдает за еду от 40 до 50 процентов зарплаты, у такого же процента россиян уходит от 30 до 40 процентов на покупку питания. Только 14 процентов опрошенных заявили, что тратят примерно 25 процентов на продукты, а еще семь — от десятой до пятой части доходов.

Процент расходов средств на продукты питания от зарплаты — важный показатель экономического развития страны. Население наиболее развитых стран тратит на еду до 15 процентов доходов. В менее богатых государствах траты по этому пункту достигают в среднем 50 процентов. Жители таких стран сильнее подвержены последствиям продуктовой инфляции — рост цен на еду заставляет их чаще отказываться от менее значительных затрат, увеличивая долю расходов на продукты.

В октябре стало известно, что российские граждане стали чаще экономить на одежде. Доля тех, кто экономит на одежде и отдыхе, выросла с 17 до 25 процентов. В августе сообщалось, что россияне сэкономили на еде. Расходы домохозяйств за месяц сократились почти на тысячу рублей.

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