Россияне стали больше экономить на одежде

Количество россиян, которые ограничивают расходы покупками товаров первой необходимости, за четыре года сократилось на 7 процентов и составило 25 процентов от населения страны, сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

За тот же период с 17 до 25 процентов выросла доля граждан, которые экономят на одежде и отдыхе. Доля россиян, которые перестали покупать слишком дорогие, по их мнению, продукты, снизилась на 4 процента и составила 15 процентов.

Число тех, кто ни в чем себе не отказывает, за шесть лет сократилось почти вдвое — с 15 до 8 процентов. О том, что они могут себе позволить все, что хотят, чаще всего заявляли опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет — 14 процентов.

Реже всего покупками еды и товаров первой необходимости ограничивают себя молодые респонденты: 18-24 лет и 25-34 лет (12 и 18 процентов соответственно). В возрастной группе свыше 60 лет таких уже 41 процент.

Среди тех, кто отказывается от частых покупок одежды или трат на развлечения, преобладает молодежь до 24 лет. Так экономят 33 процента опрошенных. Люди старше 60 лет сообщили, что не так часто прибегают к подобному способу экономии (16 процентов).

Ранее сообщалось, что объем «свободных денег» у россиян в сентябре вырос на 4,8 процента по сравнению с августом этого года и составил 21,9 тысячи рублей.

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