Россияне решили остаться мясоедами и забыли про раздельное питание

Абсолютное большинство россиян не готовы отказаться от употребления мяса, сообщили РИА Новости в исследовательском холдинге «Ромир».

Обратную позицию занимают 4,8 процента респондентов. При этом 12,8 процентов опрошенных утверждают, что конкретно для них скорее подходит меню без мяса.

Социологи также зафиксировали уход моды на раздельное питание. «Сейчас этой концепции придерживаются всего 4,6 процентов россиян», — отмечают исследователи. Благосклонно к этой идее относится 13,8 процентов респондентов.

Также россияне склоны более всего ограничивать себя в употребление продуктов из соевых бобов. Почти четверть респондентов не едят их совсем, еще 28,5 процентов готовы отказаться от таких продуктов в будущем. Совсем не разделяют предубеждений против сои только пятая часть участников исследования (21,1 процентов).

Почти каждый десятый россиянин (8,8 процентов) старается есть как можно меньше соли. Каждый третий (31,5 процентов) следит за тем, чтобы не переборщить с использованием этой приправы.

Исследование основано на данных потребления 40 тысяч россиян в 220 городах страны.

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