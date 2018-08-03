Раскрыто отношение россиян к вегетарианству

39 процентов россиян считают, что вегетарианство наносит вред здоровью, 20 процентов назвали отказ от мяса полезным. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

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Уточняется, что половина из тех, кто назвал вегетарианство вредным — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

27 процентов опрошенных склонны считать, что вегетарианство не оказывает никакого влияния на организм.

При этом и сторонники, и противники вегетарианства уверены, что их диета предпочтительнее, несмотря на общие высказывания. 34 процента из тех, кто не употребляет мясо, утверждают, что в их рационе больше витаминов, 33 процента мясоедов апеллируют к тому, что в животной пище имеются полезные вещества, отсутствующие в растительной.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 31 июля 2018 года среди одной тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

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