Россияне вернули деликатесы в свой рацион

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Доля россиян, которые ни на чем не экономят, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 6 процентных пунктов и составила 24 процента. Об этом сообщается в исследовании аналитического холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В частности, выяснилось, что на деликатесах экономят всего 6 процентов граждан — годом ранее их доля составляла 30 процентов. Число тех, кто экономит на развлечениях, также сократилось с 30 до 6 процентов.

На алкоголе и сигаретах продолжают экономить 5 процентов россиян, тогда как в прошлом году такой ответ давали более 20 процентов. Еще меньше экономят на ресторанах — 4 процента против 20 процентов годом ранее.

В необходимости экономить на продуктах признаются 17 процентов россиян — по сравнению с прошлым годом их доля сократилась более чем в два раза. Тем не менее этот показатель остается самым высоким по сравнению с другими статьями расходов. Также респонденты экономят на путешествиях (12 процентов) и одежде и обуви (9 процентов).

«Судя по всему, для большинства наших соотечественников трудные времена, связанные с тотальной экономией, остались позади. Цены стабилизировались, доходы начали потихоньку расти. Многие россияне наконец-то вздохнули в прошлом году с облегчением», — прокомментировал результаты исследования президент «Ромира» Андрей Милехин. По его словам, можно говорить о том, что кризис отступил.

В конце апреля Sberbank SIB провел исследование потребительского поведения россиян. Оно показало, граждане стали меньше экономить на еде и товарах первой необходимости, потребительская уверенность вернулась на докризисный уровень, а общее восприятие россиянами собственного благосостояния улучшилось.

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