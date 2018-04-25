Россияне стали лучше жить

Российские граждане стали меньше экономить на еде и товарах первой необходимости, потребительская уверенность вернулась на докризисный уровень, а общее восприятие россиянами собственного благосостояния улучшилось. Такие выводы содержатся в исследовании потребительского поведения Sberbank CIB, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Так, доля респондентов, которые ранее пытались сэкономить на основных продуктах, в первом квартале 2018 года снизилась на шесть процентных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 64 процента. Также сократилось число россиян, которые при выборе товаров ориентируются на более низкие ценовые сегменты — с 73 до 71 процента.

В то же время, по оценке аналитиков, доля потребителей, целенаправленно покупающих товары по промоакциям, по-прежнему довольно велика. Так, 24 процента респондентов сообщили, что покупают большую часть продуктов в одном магазине, но потом обязательно заходят в другой, чтобы купить товары со скидкой.

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В целом россияне стали лучше оценивать уровень собственного благосостояния — соответствующий индекс вырос на два процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом и достиг 12 процентам. Кроме того, потребители более позитивно оценивают условия для крупных приобретений — этот индекс вырос на один процентный пункт и составил 19 процентов.

Индекс потребительских настроений, который в четвертом квартале 2017 года составил минус 10 процентов, а в январе-марте 2018 года подрос до минус девяти процентов, то есть вернулся на докризисный уровень. Аналитики Sberbank CIB объяснили позитивные изменения ростом реальных доходов населения в первом квартале 2018 года на фоне стабильно низкой инфляции.

В конце января аналитический холдинг «Ромир» провел опрос, результаты которого показали, что россияне привыкли к экономическому кризису, меньше тревожатся из-за него и отказываются от радикальных способов преодоления проблем. В частности, в исследовании говорилось, что доля тех, кто планирует экономить на самом необходимом вплоть до еды, значительно сократилась.

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