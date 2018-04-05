Россияне назвали необходимую сумму для «нормальной жизни»

Средней российской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

В марте текущего года в ходе всероссийского опроса населения респондентам был задан вопрос — сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни». 21 процент опрошенных назвали сумму от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 66 процентов — 45-120 тысяч рублей. 13 процентам респондентов необходимо в среднем более 120 тысяч рублей в месяц.

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«Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

В ноябре 2017 года опрос, проведенной Общественной палатой, показал, что россияне считают порогом бедности ежемесячный доход в 20 тысяч рублей. При этом опрос ВЦИОМ показал, что бедность для россиян начинается ниже ежемесячного дохода в 15 тысяч рублей.

В России в настоящий момент проживают более 21 миллиона граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума. Во втором квартале 2017 года она составляла 11 163 рубля для трудоспособных граждан.

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