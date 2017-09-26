Финансы
 

Названо число бедных россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Число граждан России с доходом ниже величины прожиточного минимума по итогам первого полугодия 2017 года составляет 21,1 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Этот показатель снизился на 0,2 процента в годовом выражении и составляет теперь 14,4 процента от общего числа жителей страны. В первом полугодии 2015 года бедных среди граждан России было 15,1 процентов, в первой половине 2014 года — 13,1 процентов. При этом данные за 2015 год были сформированы без учета республики Крым и Севастополя.

Прожиточный минимум во втором квартале текущего года был увеличен с 9909 до 10329 рублей на человека в месяц, указывает Росстат. Для трудоспособного населения этот показатель равен 11163 рублей, для пенсионеров — 8506 рублей, для детей — 10160 рублей в месяц. Среднедушевые денежные доходы россиян во втором квартале 2017 года равняются 30,7 тысячам рублей ежемесячно.

В марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец рассказала об уникальной бедности россиян. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, отмечала она.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Половина россиян назвали себя бедными
Всемирный банк спрогнозировал падение уровня бедности в России
Россияне обозначили черту бедности в 15,5 тысячи рублей
Последние новости
Порошенко назвал невозможным участие России в миротворческой миссии в Донбассе
Названо число бедных россиян
Маккейн рассказал о минимальных шансах победить рак мозга
США заявили о непричастности к гибели российского генерала в Сирии
Более 80 процентов россиян обеспокоились фейковыми новостями
В центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил офицера Госавтоинспекции
Украинская актриса устроила парад фактов о съемках в порно
Другие материалы рубрики
Финансы00:0222 сентября
Виталик Бутерин

Сюрприз от Виталика

Кто убьет традиционную экономику
15:3625 сентября

Курс евро упал ниже 68 рублей

21:3625 сентября

В столице состоялся Промсвязьбанк Московский марафон

12:4225 сентября

Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов впервые с марта

Финансы17:2019 сентября

День пенсионного единства

ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
16:0425 сентября

Банк России предложил ограничить выезд за рубеж недобросовестных банкиров

14:5012 сентября

Украина потеряет 600 миллионов евро помощи от ЕС из-за бревен

11:1425 сентября

Минэкономразвития спрогнозировало потерю 800 тысяч трудоспособных россиян в год

Финансы00:0117 сентября

Пирамида изгоев

Кому выгодна смерть биткоина
14:4625 сентября

Сбербанк оценит профиль клиентов по лайкам в соцсетях

13:5012 сентября

Благосостояние россиян оценили по щам

10:0725 сентября

В ВЭБе исключили продажу банков «Глобэкс» и «Связь банк» в 2017 году

Россия
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Самый богатый депутат Якутии пообедал на 13 миллионов рублей
Собака в Тульской области укусила за лицо пятилетнюю девочку
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Шизоиды, социопаты, садисты
Кто режет, бьет и расстреливает мигрантов
Кадыров похвалил белорусскую картошку и рукопожатие Лукашенко
Туристы спасли попавшую в ловушку медведицу на Сахалине
Все материалы
Мир
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Венесуэла обвинила США в «политическом терроризме»
Пентагон пригрозил ответом на провокации Северной Кореи
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Северная Корея заявила о фактическом объявлении войны со стороны США
Авиация уничтожила склад боеприпасов ИГ в Дейр-эз-Зоре
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Украину уличили в поставках оружия в зону конфликта в Южном Судане
На западе Украины приехавших по грибы туристов избили всем селом
Порошенко предложили объявить режим АТО на всей территории Украины
Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме
Руководивший «Укрзализницей» поляк счел успехом свое возвращение с Украины живым
Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Курс евро упал ниже 68 рублей
В столице состоялся Промсвязьбанк Московский марафон
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов впервые с марта
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Apple и Google сохранили лидерство среди самых дорогих в мире брендов
Цены на авиабилеты в России оказались вдвое ниже среднемировых
Анкара раскрыла сроки поставки российских С-400
Правительство нашло решение для продвижения отечественных самолетов за рубеж
«Газпром» занял первое место в рейтинге ведущих энергокомпаний
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре
Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Изобретатель электронных браслетов для ФСИН вышел по УДО
В СК опровергли информацию о серии убийств каннибалами в Краснодаре
СМИ сообщили об обнаружении останков Доку Умарова
Подозреваемые в убийстве и расчленении женщины на Кубани арестованы
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Показан смартфон на Windows 95
Обнаружен опасный парадокс теории Эйнштейна
Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion
Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
Все материалы
Спорт
Уберите этого сукиного сына с поля
За что звезды американского спорта ополчились на Трампа
Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
Москва попросила ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов
ПСЖ устроил распродажу
Кудряшов рассказал об ошибках в бою с Дортикосом
Дмитрий Кудряшов и Юниер Дортикос (слева)Ломай полностью
Русская и кубинская кувалды отмолотят друг друга до полусмерти
Украина присоединилась к требованиям отстранить россиян от ОИ-2018
Все материалы
Культура
«Кто вообще в наше время грабит банки?»
Лучший триллер года — с ночью в Нью-Йорке и бутылкой ЛСД
Родина не забудет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Kingsman: Золотое кольцо» до «Родена»
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
Никита Михалков откроет барбершоп «Сибирский цирюльник»
Врачи рассказали о состоянии Караченцова
Канье Уэст потолстел
Максакова попала под водопад во время выступления в Киеве
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
Медведев заглянул в комментарии хабаровчанина и рассказал о победе над Навальным
Натравивший на себя ядовитую змею в прямом эфире блогер скончался
Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»
Кот с ярко выраженными большими пальцами напугал пользователей сети
Назван самый опасный человек в интернете
Демонический танец клоуна из «Оно» стал мемом
Все материалы
Ценности
Гламурные кисы
Тяжело ли владеть машиной для господ в России
Британские церковники обвинили турецкого модельера в сатанизме
В Emporio Armani предложили надеть солнцезащитные очки и оказаться в Париже
«Танцующий миллионер» потряс подписчиков рваной майкой
Bulgari предложил носить сумки из клепаного питона
Созданы мотивирующие часы
Новые iPhone отделали титаном и посвятили ракете «Сатана»
Все материалы
Путешествия
Дикая Калифорния
Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
Российского туриста изрезали ножом в Турции из-за девушек
Россияне пожелали отдохнуть в Крыму за миллион рублей
Определена главная причина нелюбви россиян к автобусным путешествиям
Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира
Шестеро туристов отравились грибами в Крыму
Авиарейс из Москвы в Крым попал в число самых загруженных в мире
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Многодетная американка убила четырехметрового аллигатора ради мяса
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Умерла самая тяжелая женщина в мире
Забытый в пещере американский студент три дня лизал стены
Все материалы
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Названы сроки появления первого кроссовера «УАЗ»
В России за 150 миллионов рублей продадут Bugatti Veyron почти без пробега
Кен Блок проехал боком на 1400-сильном «Мустанге»
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы