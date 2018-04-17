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Россияне обхитрили рост цен

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Уровень личной инфляции россиян в марте оказался ниже официального роста потребительских цен. Об этом сообщается в исследовании аналитического холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Индекс «Ромира» — так называемый дефлятор — отражает реальные изменения уровня цен на товары и услуги за определенный период. Он рассчитывается на основе данных о реальных покупках по настоящим ценам и показывает среднестатистическую личную инфляцию.

По данным исследования, в марте дефлятор вырос относительно февраля на 0,1 процента. Он оказался вдвое ниже показателя официальной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,3 процента.

Если, по данным Росстата, цены на продуктовые товары в марте выросли в среднем на 0,5 процента, то россияне заплатили за привычный набор товаров на 0,3 процента больше, чем месяцем ранее, говорится в сообщении «Ромира». Экономия достигается благодаря стратегии интенсивного шопинга, когда покупатели посещают несколько торговых точек в поисках более выгодных цен.

При этом аналитики подчеркивают, что накопленное с начала года значение личной инфляции выше аналогичного показателя официальной инфляции — 1,3 против 0,8 процента соответственно.

Ранее аналитический холдинг подсчитал, что среднестатистической российской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни.

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