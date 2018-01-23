Россияне обхитрили инфляцию

Личная инфляция россиян в 2017 году оказалась ниже официальной благодаря участию граждан в различных предновогодних акциях. Об этом сообщается в исследовании аналитического холдинга «Ромир», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Индекс «Ромира» — так называемый дефлятор — отражает реальные изменения уровня цен на товары и услуги за определенный период, уточнили эксперты. Он рассчитывается на основе данных о реальных покупках по настоящим ценам и отражает среднестатистическую личную инфляцию.

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«После ноябрьского роста дефлятора в декабре его кривая опять резко пошла вниз и остановилась на отметке в минус 1,1 процента относительно предыдущего месяца, что почти втрое ниже официальной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,4 процента», — сообщили в «Ромире». Таким образом, накопленное значение дефлятора за 2017 год составило 1,6 процента, что значительно ниже официальной инфляции в 2,5 процента.

По данным Росстата, в декабре 2017 года цены на продукты выросли на 0,6 процента по сравнению с ноябрем. В последний месяц года россияне активно участвовали в распродажах. «Сэкономленные деньги они перераспределили на подарки и дополнительные угощения к праздничному столу, что в итоге привело к росту общего объема расходов россиян в декабре», — указывают эксперты.

Средний чек россиянина в декабре при походе в магазин вырос до максимума за 2017 год и составил 586 рублей.

Согласно предварительным данным Росстата, в 2017 году зафиксирована минимальная за всю новейшую историю России инфляция — 2,5 процента. В 2016 году уровень инфляции составил 5,4 процента, в 2015-м — 12,9 процента (рекорд с 2008 года) в 2014-м — 11,4 процента.

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