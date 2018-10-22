У россиян стало больше лишних денег

Объем «свободных денег» у россиян в сентябре вырос на 4,8 процента по сравнению с августом этого года и составил 21,9 тысячи рублей, сообщается в исследовании холдинга «Ромир», передает РИА Новости.

Речь идет о средствах, которые остаются в бюджете домохозяйств после трат на необходимые товары и услуги. Индекс «свободных денег» рассчитывался на основе данных о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.

В августе объем «свободных денег» составил 20,9 тысячи рублей. По данным Росстата, в этом месяце реальные располагаемые доходы россиян сократились впервые с начала года. В результате снижения доходов и увеличения расходов уменьшилось количество «свободных денег». Сентябрь, как отмечается в сообщении «Ромир», был не столь обременен дополнительной закупкой.

В июле расходы домохозяйств на еду, по данным «Ромир», по сравнению с июнем в среднем снизились на 12,2 процента (с 8365 до 7348 рублей). При этом расходы на непродовольственные товары, напротив, выросли на 10,7 процента (с 7776 до 8609 рублей).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!