Рост тарифов ЖКХ максимально разогнал инфляцию

Из-за роста тарифов ЖКХ реальная инфляция на потребительском рынке в июле показала максимальный рост в этом году — 1,33 процента. Такие выводы содержатся в исследовании холдинга «Ромир».

После планового повышения тарифов 1 июля услуги жилищно-коммунального хозяйства подорожали в стране в среднем, по оценке «Ромира», на 2,9 процента. Цены на остальные группы товаров, по которым рассчитывался уровень личной инфляции, остались на прежнем уровне или несущественно снизились.

Материалы по теме По дефолту Россия научила весь мир экономике. Для этого ей пришлось упасть на дно

Например, бензин впервые за три месяца минимально подешевел — на 0,29 процента. С апреля его стоимость только росла. Цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли на символические 0,04 процента.

В июне, впервые с февраля, индекс реальной инфляции на потребительском рынке снизился на 0,17 процента. На этом фоне очередной скачок стал еще более заметным.

Ранее максимальный рост личной инфляции был зафиксирован в мае — 0,46 процента.

В следующем году Минэнерго предложило повысить тарифы ЖКХ суммарно на шесть процентов, вместо предложенных Минэкономразвития 4,1 процента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!