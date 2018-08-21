Тарифы ЖКХ захотели повысить еще больше

Минэнерго оказалось не согласно с предложенным ранее Минэкономразвития вариантом повышения тарифов ЖКХ. Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко предложил проиндексировать их в 2019 году суммарно почти на шесть процентов, передает РИА Новости.

«Минэкономразвития предлагает индексировать на 2,4 процента, это ниже инфляции. Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, четыре процента в соответствии с ранее принятыми решениями», — сообщил чиновник.

По плану Минэкономразвития, повышение цен на коммунальные услуги должно пройти в 2019 году в два этапа: первый уже с 1 января в связи с повышением НДС, а второй — традиционно с 1 июля. В январе предлагается индексация на 1,7 процента, а в июле — на 2,4 процента.

В ведомстве хотели добиться того, чтобы совокупный рост платы граждан «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию». Минэнерго же предлагает вариант, который превышает нынешний показатель инфляции.

В Минэкономразвития ранее подчеркивали, что в 2017 и 2018 годах тарифы индексировались на четыре процента, несмотря на то, что реальная инфляция была ниже. Благодаря этой разнице коммунальные компании, по предварительной оценке, получили около 60 миллиардов рублей допдоходов.

Ранее сообщалось, что средний чек за жилищно-коммунальные услуги в России в первой половине 2018 года вырос на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, обогнав таким образом инфляцию в пять раз.

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