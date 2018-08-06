Россиянам предрекли увеличение тарифов на услуги ЖКХ

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В России на два процента может вырасти итоговая сумма в платежках ЖКХ. С таким предложением выступило Минэкономразвития, передает газета «Известия».

В ведомстве предложили увеличить тарифы на те же процентные пункты, на которые был увеличен НДС. При этом, несмотря на увеличение итоговой суммы, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств — возрастет только величина включенного в платеж налога.

Утверждается, что это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. В противном случае, отметили в министерстве, убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллионов.

Федеральная антимонопольная служба отказалась комментировать данное предложение, отметив, что «еще идет обсуждение этого вопроса».

3 августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому нынешняя ставка налога на добавленную стоимость (НДС) повышается с 18 до 20 процентов. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на два процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год. Ожидается, что дополнительные доходы бюджета пойдут на финансирование образования, здравоохранения и инфраструктуры.

Предыдущая индексация тарифов ЖКХ в России состоялась 1 июля. Отмечалось, что рост платы за коммунальные услуги может вырасти до четырех процентов, при этом регионам доверили самим определить позиции для подорожания.

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