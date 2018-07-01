В России выросли тарифы ЖКХ и заработал «пакет Яровой»

В России 1 июля произойдет ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги. Как рассказали агентству РИА Новости в Минстрое, тарифы ЖКХ могут вырасти до четырех процентов.

При этом рост платы в разных регионах может отличаться. В ведомстве отметили, что местные власти ориентируются на ситуацию в своем регионе и не исключается вариант, что в отдельных областях тарифы могут не изменяться.

Также с 1 июля в России началось действие «закона Яровой», который предписывает сотовым операторам и интернет-провайдерам хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или SMS, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней.

Каждый оператор связи, к которым относятся и интернет-провайдеры, обязаны ежегодно наращивать свои серверные мощности на 15 процентов. В связи с этим провайдеры начали повышать цены за доступ к интернету на 8-10 процентов.

Антитеррористические поправки, которые включали требование хранения огромного массива пользовательских данных, а также требование о передаче ключей шифрования по запросу российских органов власти (причина текущей блокировки мессенджера Telegram), были приняты Госдумой еще в 2016 году. Одним из авторов пакета была депутат Ирина Яровая, в честь которой поправки стали называть «пакет Яровой».

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