Россиян обязали платить за дождь

Жители города Кунгур в Пермском крае с мая получают квитанции за коммунальные услуги, в которых указан сбор за сточные воды — в том числе за дождевую, которая попадает в канализацию, пишет «Искра».

Ежемесячно горожане будут отдавать за дождь по семь рублей. В первой платежке с новым тарифом управляющая компания указала сумму сразу за два месяца. Плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год.

В городском «Водоканале» изданию сообщили, что подобный сбор совершенно законен и производится на основании приказа региональной службы по тарифам.

Население Кунгура составляет более 66 тысяч человек.

В декабре прошлого года энергетическая компания выставила 35 жителям города Артем в Приморье счет за электричество на сумму в несколько миллионов рублей каждому. Одному из абонентов пришел счет за потребление почти 100 миллионов киловатт-часов. Организация назвала это технической ошибкой и извинилась.

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