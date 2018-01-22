На Урале нашли второй за неделю «ледяной дворец»

Утечка холодной воды превратила подъезд многоэтажки в городе Асбесте Свердловской области в «ледяной дворец». Фото последствий коммунальной аварии публикует портал inburg.ru.

В комментариях пользователи сети посмеялись над увиденным. «Как в сказке», — пишут одни. «Теперь можно экскурсии устраивать, а-ля "Кунгурские пещеры"», — отмечают другие.

Попавшую в объектив женщину тут же назвали Снежной королевой.

Снимок был опубликован 20 января. За несколько дней до этого «барак Снежной королевы» обнаружил в расселенном доме житель столицы региона — Екатеринбурга.

«Все комнаты как будто покрыты маленьким лесом изо льда... — рассказал журналистам очевидец Дмитрий Антонов. — Самое интересное было видеть, как этот "лес" живет своей жизнью. Растут "деревья", падают, на их месте, да и прямо на них вырастают другие. Отдельный мир, хрупкий и недолговечный».

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