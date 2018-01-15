На Урале нашли «барак Снежной королевы»

Фотограф-любитель Анастасия Попельская из Екатеринбурга сделала серию снимков заиндевевшего барака. На ее работы обратило внимание сетевое издание Е1.

Необычный дом обнаружил ее муж Дмитрий Антонов 12 января в районе Химмаш среди расселенных деревянных бараков. Внимание мужчины привлек пар, поднимавшийся из пустого дома, и он решил залезть внутрь. Выяснилось, что в бараке прорвало трубы, и сочетание пара и холода создало необычный интерьер.

Фото: страница Демон Чукча Антонов во «ВКонтакте» 1 /2

Антонов решил показать дом жене, увлекающейся фотографией, и через двадцать минут они вернулись в барак с камерой. Семья снимала дом около сорока минут, пока не сел аккумулятор фотоаппарата.

«Все комнаты как будто покрыты маленьким лесом изо льда... Самое интересное было видеть, как этот "лес" живет своей жизнью. Растут "деревья", падают, на их месте, да и прямо на них вырастают другие. Отдельный мир, хрупкий и недолговечный», — вспоминает Антонов.

В день съемки в Екатеринбурге стояли двадцатиградусные морозы.

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