Сосулька в форме фаллоса попала под запрет в соцсетях

Автор издания Motherboard Кэролайн Хаскинс (Caroline Haskins) показала в Twitter ледяную скульптуру фаллической формы, образовавшуюся между стекол окна в ее отсутствие. Несмотря на то, что новообразование не более чем сосулька, Twitter скрыл ее снимок.

«Проведя выходные, я вернулась в свою квартиру, чтобы найти это ледяное образование в моем окне. Но это была необычная сосулька», — сообщила Хаскинс подписчикам.

Рассмотрев ее со всех сторон, девушка решила посвятить объекту пост на Motherboard. Она недоумевает, откуда мог появиться ледяной нарост, если между стеклами нет очевидного источника влаги.

«Температура в Нью-Йорке упала ниже 10 градусов по шкале Фаренгейта (около минус 12 градусов Цельсия) в течение выходных, но дождя и снега не было. Честно говоря, я немного озадачена тем, как это маленькое чудо сформировалось!» — пишет Хаскинс.

«Может кто-нибудь объяснить, как это произошло? Пожалуйста и спасибо».

Ответа девушка так и не нашла, зато через некоторое время ее редактор Кейт Лунау (Kate Lunau) обратила внимание на то, что Twitter на всякий случай скрыл фотографию ледяного нароста. Перед тем, как показать картинку пользователю, платформа предупреждает, что «медиафайл может носить деликатный характер».

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