Бабушка случайно нарядила елку женскими трусиками

Алекс Бермингем из Ирландии рассказала в Twitter о предновогоднем казусе в доме ее бабушки. 74-летняя женщина купила новогодние шары и украсила ими елку. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что бабушке продали вовсе не праздничные украшения.

Внучка объяснила бабушке, что та купила нижнее белье в упаковке в виде прозрачного шара. Находящиеся внутри стринги были с люрекосом, что обмануло взор старушки.

«Моя 74-летняя бабушка купила эти рождественские шарики в магазине товаров для дома. Когда я начала развешивать их на елку, я поняла, что бабуля,сама того не ведая, купила упакованные в шары блестящие стринги. Всем пошленького Рождества»

Внучка объяснила, что шары — вовсе не то, за что их приняла бабушка. Старушке стало неловко: «Боже, работники магазина, должно быть, подумали, что я странная, ведь я шесть штук таких купила», — сказала женщина.

Твит Бермингем рассмешил микроблогеров. Они умилились наивности бабушки, отметив, что шары с блестящими трусами действительно легко спутать с новогодними игрушками.

«Эй, Санта, здесь кто-то одновременно и хороший, и плохиш!» — шутили другие.

Рассказ ирландки приобрел популярность в Twitter. Ее историей поделились больше 7,5 тысяч пользователей. Некоторые посоветовали Алекс сказать спасибо бабушке за то, что та сделала ее известной.

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