Резвая бабушка зачитала трек «Скрррра па па» вместе с чернокожим рэпером

Популярный британский комик Майкл Дапаа (Michael Dapaah), выступающий под псевдонимом BIG SHAQ, исполнил кавер-версию своего вирусного трека Man's no hot в эфире BBC Radio 1 совместно с старушкой по имени Нанна Мо (Nanna Moe). Ролик был опубликован на YouTube-канале радиостанции.

На видео Дапаа читает куплеты своей песни вместе с Мо, которая, улыбаясь и качая головой, старается поспевать за чернокожим рэпером и заканчивает за него рифмы. Во время припева, который начинается со строчки «скрррра па па», женщина окончательно запуталась и лишь успела повторить «пум-пум». «Какая резвая бабушка», — восхитился один из зрителей.

«Скрррра па па» — мем-фраза с выступления Дапаа, благодаря которой комик обрел популярность в сети. Он даже посвятил ей полноценный видеоклип, который получил название Man's no hot и за месяц набрал более 66 миллионов просмотров.



