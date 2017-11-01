Британский комик записал «самую красивую песню в мире» и стал мемом

Видео: Michael Dapaah / YouTube

Пародийная песня «Мужикам не жарко» британского комика Майкла Дапаа (Michael Dapaah), выступающего под псевдонимом BIG SHAQ, стала вирусным мемом. Клип, опубликованный на YouTube-канале Michael Dapaah, за неделю набрал более 16 миллионов просмотров.

Судя по комментариям, Дапаа покорил слушателей припевом «Кррррррра, пам-пам ка-ка-ка, скидики-па-па, пу-пу тррррру бум», который, скорее всего, пародирует незамысловатые тексты современных хип-хоп артистов. «Это чертовски легендарно», — заявили пользователи, отметив, что клип BIG SHAQ достоин быть частью YouTube Rewind — официальной подборки лучших роликов, опубликованных на видеохостинге.

Клип распространился и за пределы YouTube. Строчки начали цитировать пользователи Twitter. Особенно им приглянулись фразы «Два плюс два — это четыре. Минус один — это три» и «Отдыхаю в коридоре, твоему бате 44 года» (комик срифмовал слова corridor и forty four — прим. «Ленты.ру»).

В скором времени мем заметили и пользователи рунета, которые назвали творение британца «самой красивой песней в мире» и начали делать видеопупы с под аккомпанемент BIG SHAQ.