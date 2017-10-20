В сети поиздевались над странной позой уснувших после пьянки американцев

В сети обратили внимание на снимок молодой пары из Портленда (штат Орегон) Джози и Стефа, уснувшей после ужина с алкоголем. Фотография мгновенно приобрела популярность среди пользователей Twitter и стала мемом. Об этом сообщает BuzzFeed .

Фото было сделано соседкой молодых людей. Джози выложила ее в Twitter с подписью «однажды вечером я адски надралась и отключилась на диване».

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Вскоре снимок опубликовала у себя блогерша с псевдонимом Mdlnwvrs. Она отметила, что сперва приняла изображение за образец живописи Ренессанса.

Реакция пользователей последовала незамедлительно. Многие обитатели Twitter расценили публикацию как подходящий повод продемонстрировать свои способности к художественной обработке изображений.

Twitter наводнили альтернативные варианты послеобеденного снимка. Каждый стремился сделать оригинальную фотографию еще более похожей на эталонный образец искусства Возрождения. В этом более всего преуспели пользователи профильного мобильного приложения Prisma, разработанного для стилизации любых изображений под картины известных художников разных эпох.

По прошествии семи дней с момента публикации пост Mdlnwvrs, раскрывший вирусный потенциал фотографии, насчитывал около 80 тысяч ретвитов.