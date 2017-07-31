В сети посмеялись над скромной свадьбой двух кулеров

В сети набирает популярность фотография с двумя кулерами для воды, напоминающими жениха и невесту. Наибольшую популярность снимок приобрел после публикации пользователя ptica_mellos в Twitter. Пост набрал почти две тысячи ретвитов и восемь тысяч лайков.

На снимке изображены черный и белый кулер, в их цвете пользователи разглядели костюм и свадебное платье. Пакет на одном из питьевых аппаратов расценили как фату. Импровизированное празднование в сети сочли очень скромным.

В комментариях к твиту пользователи признали, что снимок действительно вышел забавным. При этом некоторые заметили, что в рабочем состоянии находится только черный кулер, что натолкнуло их на мысль о неравноправии в обществе.

Другие увидели в фотографии отсылку к фильму «Пятьдесят оттенков серого»: «мужской» кулер оказался «богатым и понтовым», а белая версия больше похожа на «серую мышь».

В конце июля журналист американского спортивного телеканала ESPN Стэн Верретт взял интервью у кулера с водой. Мужчина в шутку поинтересовался, что чувствуют аппараты, когда спортсмены вымещают на них свою злость после поражения.