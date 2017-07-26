Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения

Фотография прячущегося под автомобилем испуганного котенка привлекла внимание посетителей портала Reddit. Снимок был опубликован юзером с ником Craydan в специальном разделе «Фотошоп-битвы». За несколько часов снимок набрал более 24 тысяч лайков и вдохновил пользователей ресурса на создание множества смешных картинок.

В итоге с помощью фотошопа котенок превратился в завсегдатая китайского бара, стал соратником помощника шерифа Рика Граймса из «Ходячих мертвецов», составил компанию хоббитам по дороге в Мордор, оказался на Диком Западе и даже спас Пизанскую башню от падения.

Несмотря на шутливую тематику раздела, некоторые пользователи обеспокоились будущим животного. «Не волнуйтесь, котенок, похоже, сыт. Скорее всего, его мать находится где-то рядом», — успокоили их более осведомленные посетители портала.

В ноябре 2016 года шокированная противостоянием ягуара и каймана капибара из одного из выпусков британского сериала Planet Earth II стала вирусным мемом. Кадр с испуганным грызуном быстро разошелся по сети. Пользователи Twitter посвятили ему множество постов. Некоторые отметили, что над фрагментом можно смеяться бесконечно.