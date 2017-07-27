Американский журналист взял интервью у кулера с водой

Видео: @tweetbdon / Twitter

Журналист американского спортивного телеканала ESPN Стэн Верретт (Stan Verrett) взял интервью у кулера с водой. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте tweetbdon.

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На видео Верретт в шутку интересуется, что чувствуют кулеры с водой, когда спортсмены вымещают на них свою злость после поражения. Несмотря на то что кулер с помощью закадрового голоса «ответил» на вопрос журналиста и поделился с ним переживаниями и страхами, многие пользователи негативно восприняли попытку корреспондента пошутить.

«Они сейчас на полном серьезе берут интервью у кулера. Я, хоть убейте, не понимаю, почему рейтинги ESPN падают», — с иронией отметил один из зрителей телеканала.

«А они еще спрашивают, почему их никто не всерьез не воспринимает», — поддержал его другой.

