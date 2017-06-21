Телеведущий напугал зрителей затяжным таинственным молчанием

Видео: TV Newsroom / Youtube

Зрителей «Би-би-си» насторожило странное поведение ведущего Хью Эдвардса, который во время новостей 20 июня на протяжении нескольких минут молчал в кадре. Эдвардс то выглядел задумчивым и понурым, то молча чему-то удивлялся, и делал пометки в своем блокноте. Его молчание прерывалось заставками Breaking News и кадрами из сюжетов.

Зрители догадались, что накладка произошла в результате технического сбоя, но все равно признавались, что зрелище было довольно странным и даже пугающим.

Инцидент стал поводом для шуток в сети. «Последние новости: Хью больше не хочет читать новости», — предположил один из пользователей Twitter.

— Joanne the Scammer (@KnightDamian) 20 июня 2017, 21:07

«Штаб-квартира "Би-би-си" прямо сейчас».

Молчание длилось четыре минуты, после чего Эдвардс прервал его и рассказал о последних новостях.

В ноябре 2016 года американский канал CNN в Бостоне вместо программы о путешествиях полчаса транслировал в эфире порноролик. Произошедшее объяснили технической ошибкой.